Ancelotti: “Hacemos pensar al rival que estamos cansados y luego…”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, respondió con cierto humor una consulta sobre el rendimiento del Madrid en los primeros tiempos de los encuentros

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, respondió con cierto humor una consulta sobre el rendimiento del Madrid en los primeros tiempos de los encuentros. El cuadro blanco quiere pelear en todos los frentes posibles. Buscará sumar en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

Por qué el Madrid es otro en las segundas partes, fue la consulta que le hicieron a Ancelotti: “Tenemos la estrategia del cansancio (risas), hacemos pensar al rival que estamos cansados y luego…”.

Sobre el duelo ante el Aleti comentó: “Será un partido competido. Ellos no esperan nada nuevo y va ser un duelo muy competido, un buen partido de fútbol, porque hay muy buenos jugadores en los dos equipos. El partido está abierto, pero no hay nada definitivo. La rivalidad es normal”.

REAL MADRID EN BUSCA DE UN TRIUNFO:

En esa misma línea, expresó que la hinchada no marcará una diferencia: “No me preocupa, vamos a jugar un partido de fútbol, en campo del rival y es normal la presión de la grada que apoya a su equipo. Y punto. No hay nada que decir. Jugamos ante un rival fuerte y nada más”.

Sobre Benzema comentó que: “No lo digo, no estará Benzema, ha empezado a trabajar de forma individual y estará listo a la vuelta del parón”.