Ancelotti: “Le he dicho a mis jugadores que la culpa es mía”

Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, habló tras perder 4-0 ante el Barcelona por Liga Santander. El estratega italiano fue optimista y se echó la culpa por la derrota en el Santiago Bernabéu.

“Es duro porque es un Clásico, porque perder contra el Barcelona duele. Hay que tener tranquilidad y calma, recuperar a los lesionados. Lo sentimos, pero no hay que hacer un drama”, aseguró “Carletto”.

Sobre la posición de Modric: “Buscábamos más control de balón, presionar más arriba, pero después del gol, el 0-1, no nos ha salido el plan y nos han hecho daño. El planteamiento no ha sido bueno. El Barça ha jugado mejor y ha merecido ganar, pero la derrota no nos hunde. Hay que mirar hacia adelante y tener equilibrio, pensar que tenemos nueve puntos de ventaja”.

Ancelotti confesó que les dijo a sus jugadores en el descanso: “Hemos empezado con un uno contra uno atrás, pero no era la noche. Lo sentimos por la afición y tenemos que mirar adelante. He intentado apretar más arriba y no ha salido. Es mi culpa”.

Agregó: “No hemos sido reconocibles, todo ha salido mal. Le he dicho a los jugadores que ha sido mi culpa”.

Sobre el estado anímico del plantel: “El parón es bueno ahora, porque podemos recuperar jugadores. No creo que vaya a afectar en el estado anímico. He fallado en el planteamiento. Una vez puede pasar, dos veces no me suelo equivocar”.