Ancelotti: “Marcelo será nuestro capitán en París, es uno de los mejores del mundo”

Carlo Ancelotti, delantero del Real Madrid, se refirió al partido de este viernes frente al Real Betis y reveló cómo deben afrontar la final de la Champions. El estratega italiano va por la estrella número 14 del Madrid y la segunda en su cuenta personal en la competición más importante de Europa a nivel de clubes.

Ancelotti manifestó lo siguiente: “Todavía no se ha despedido, sigue siendo nuestro capitán. Será nuestro capitán en París. Si al final se despide, se irá uno de los mejores laterales del mundo. Creo que Marcelo está hablando con el club, no sé”..

EL MADRID VA POR LA 14:

En ese sentido, habló sobre el equipo en la Liga: “Es una nota muy alta, porque empezamos bien y hemos terminado mejor. El equipo siempre ha tenido compromiso desde el trabajo colectivo. Luego hemos tenido buenas individualidades como Courtois, Vini y Benzema. Pero me quedo con el ambiente en el vestuario, ha sido espectacular, y esto ha marcado la diferencia esta temporada. Les doy las gracias por esto”.

Por último, expresó: “Alaba va a estar para jugar la final, pero no era necesario correr riesgos. Va a jugar al cien por cien. No juega desde el 26 de abril, es verdad, pero en este partido no se tiene en cuenta solo el físico. También la habilidad y la experiencia”.

Por último, señaló sobre Bale: “Él quería despedirse y jugar si estaba bien. Bale tiene una última posibilidad porque va a estar bien para la final”.