Ancelotti: “(Mbappé) Tiene muchas ganas de marcar”

Carlo Ancelotti habló sobre la situación del Real Madrid previo al partido que sostendrá el conjunto blanco contra la Unión Deportiva Las Palmas el siguiente 29 de agosto en calidad de visitante. El conjunto blanco empató en su debut liguero ante el Mallorca con un 1 a 1, y , venció al Real Valladolid por 3 a 0 en el Santiago Bernabéu.

Sobre el siguiente partido, el italiano indicó: “Un partido competido como siempre, con intensidad a pesar del calor y de ser de los primeros partidos de la temporada. Abierto porque Las Palmas es un equipo que quiere jugar”.

También habló sobre el fichaje de Kylian Mbappé y sobre la preocupación que gira en torno a que aún no marcó gol en los dos primeros partido de La Liga. “Tenemos muchos recursos y han pasado tres partidos y ya hemos marcado 6 goles. El problema de los goles no ha pasado aquí… y no va a pasar porque todos trabajan muy bien. Creo que el último gol fue el 14 de agosto… han pasado dos semanas. No es el tiempo necesario para preocuparnos. Como no nos preocupamos nosotros, tampoco lo hace él. Tiene muchas ganas de marcar en el próximo partido… al igual que Vinicius”, señaló el estratega italiano.

Asimismo, Carlo Ancelotti fue consultado por la posibilidad de adaptar el once del Madrid a Mbappé.“Cada año el reto cambia porque cambia un poco el equipo y su estructura. Es normal y el año pasado también necesitamos tiempo. Sacamos muchos partidos en los últimos minutos y este año también va a costar. Es algo normal que pasa todos los años”, indicó el técnico campeón de Champions League.

