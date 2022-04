Ancelotti sobre la Liga: “Estamos cerca, tenemos que luchar”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no ocultó su ilusión de quedarse con el título de la Liga de España, aunque ya apuntó a la revancha con Chelsea por Champions League

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no ocultó su ilusión de quedarse con el título de la Liga de España, aunque ya apuntó a la revancha con Chelsea por Champions League. El conjunto español venció 2 – 0 al Getafe y quedó bastante cerca de asegurar el título.

El entrenador blanco destacó la manera en la que se recuperaron luego de la goleada en el clásico. “No hemos perdido la cabeza después del baño que nos dio el Barcelona y hemos sabido gestionar la ventaja. Hoy podía ser un partido trampa, pero el equipo ha respondido bien. Todo ha salido bien”.

“Todos los títulos son importantes. No quiero pensar en esto porque todavía no se ha acabado La Liga”, afirmó. Y el italiano agregó: “Estamos muy bien. Tuvimos un tramo muy bueno de octubre a diciembre y ahora estamos muy bien. (Federico) Valverde y (Eduardo) Camavinga hoy han demostrado que no solo en el equipo están once jugadores”.

EL MADRID EN BUSCA DE LA LIGA Y CHAMPIONS:

Además, agregó que se encuentran muy cerca del título: “Estamos más cerca, es una buena racha, pero todavía no se ha acabado, tenemos que seguir luchando, tenemos dos partidos a domicilio ahora con Sevilla y Osasuna”.

Por último, el italiano opinó sobre lo que les espera el martes en Madrid por la vuelta de los cuartos de final: “Será un partido difícil, tenemos que prepararlo como si no tuviéramos esa ventaja. Hoy ha ganado con muchos goles. Vamos a estar muy concentrados”.