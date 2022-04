Ancelotti: “Tenemos dependencia de Benzema y soy feliz por ello”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se refirió al partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League frente al Chelsea de Tuchel

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se refirió al partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League frente al Chelsea de Tuchel. El conjunto blanco se impuso por 3 – 1 en Inglaterra y tiene medio pie en las semifinales del torneo. Además, Carletto se pronunció sobre la dependencia de los blancos por Benzema.

Ancelotti expresó lo siguiente: “Tenemos dependencia de Benzema, es así, no lo vamos a negar. Y soy muy feliz de que seamos dependientes de Karim. Es una realidad y es algo bueno”.

EL MADRID QUIERE LA DECIMOCUARTA

Además, añadió: “Era el único equipo al que no le podía decir que no. Si hubiera venido cualquier otro, me habría quedado en el Everton. Allí estaba muy bien. Si el Madrid está feliz al final de temporada creo que voy a seguir siendo feliz, como ahora”.

Por último, indicó lo siguiente sobre una posible dupla del francés con Haaland: “¡Vaya pregunta! No puedo responder. Solo digo que Karim es un delantero centro moderno y lo que se le exige a los puntas. Todo, incluido el trabajo defensivo. Es la representación perfecta de lo que debe ser un delantero centro en el fútbol actual”.