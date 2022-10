Ancelotti y un recado para Xavi: “Yo no llamo a los seleccionadores, me llaman ellos”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló de la llamada de Xavi Hernández a Tité durante los partidos amistosos de Brasil

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló de la llamada de Xavi Hernández a Tité durante los partidos amistosos de Brasil. El conjunto blanco enfrentará al Osasuna en una nueva jornada de la Liga Española. Los merengues deben ganar para no cederle la punta al Barsa.

“Yo no llamo a los seleccionadores, me llaman ellos. Durante el periodo de selecciones yo no voy a llamar a los seleccionadores. Hablo con ellos antes para informar de estados, pero durante la concentración no hablo”, sostuvo Ancelotti.

Coincidió Ancelotti con Xavi Hernández en su análisis del calendario y la necesidad de arreglarlo: “Me parece bien porque el calendario está muy comprimido, hay muchos partidos. Las instituciones tienen que trabajar juntas para arreglar esto porque es un problema la cantidad de partidos que hay”.

El técnico madridista dijo que él no ha pedido a ninguno que se cuidasen los minutos de sus jugadores: “Todas las veces que he hablado con seleccionadores es porque me llaman para saber la condición de los jugadores y yo les informo, nada más. Durante el periodo de selecciones no les llamo”.