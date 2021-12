Ander Herrera: “Mbappé tiene la humildad y ganas de Messi”

Ander Herrera, jugador del Paris Saint-Germain, habló de su compañero de equipo Kylian Mbappé

Se rinde ante el francés. Ander Herrera, jugador del Paris Saint-Germain, analizó la actualidad del equipo, las relaciones en el vestuario y la eliminatoria de Champions League con el Real Madrid y elogió el comportamiento de Mbappé en el conjunto dirigido por Pochettino.

El ex jugador de Athletic Club dijo lo siguiente con respecto a Kylian: “Será el mejor jugador del mundo durante muchos años pero todos coincidimos en que Leo es el número uno actualmente. No hay duda. Mbappé tiene una humildad y unas ganas de aprender de Messi inmensas”.

Además, el futbolista español le tiró flores a Lionel Messi: “Durante mi carrera me he encontrado con líderes de palabra, como Sergio Ramos, y luego de ejemplo, como Messi. Ha ganado su séptimo Balón de Oro y entrena y disfruta como si empezara ahora a jugar. No se toma a broma ni una acción del entrenamiento”.

EL DUELO FRENTE AL REAL MADRID

El jugador de 32 años se expresó con respecto al enfrentamiento que sostendrá el conjunto parisino con el Real Madrid: “Un club que tiene trece Champions, contra uno que aún no ha sido campeón de Europa, tiene que ser ligeramente favorito. Nosotros, no. Como máximo, igualada al 50%. Aunque el Real Madrid no necesita estar en un buen momento para alzar la Champions”.

El enfrentamiento entre el Real Madrid vs PSG es sin duda el partido más llamativo de los octavos de final de la Champions League. Los partidos de ida y vuelta están programados para el 15 de febrero y el 9 de marzo, respectivamente.