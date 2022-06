André Carrillo manda corto mensaje tras quedar fuera de Catar 2022

El delantero de la Selección Nacional, André Carrillo, escribió unas breves palabras en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con sus compañeros

El último lunes 13 de junio la Selección Peruana quedó fuera del Mundial de Catar 2022 tras caer ante Australia en la tanda de penales (5-4), y los jugadores que estuvieron en la cancha ese día manifestaron su pesar a través de sus redes sociales, incluyendo a André Carrillo.

‘La culebra’, que llegó con lo justo a este importante partido pues venía recuperándose de una lesión, manifestó su sentir en su cuenta de Instagram con un corto y conciso mensaje: “Te amo, Perú.”

Comparado a los escritos de Alexander Callens o Renato Tapia, este fue el más breve, pero que de igual forma simboliza el gran sentimiento que le genera al atacante vestir la blanquirroja.

En el día de su cumpleaños, André Carrillo no pudo celebrar. A sus 31 años, el no clasificar a la contienda mundialista sin duda será uno de los hechos que más dolerán en su carrera como futbolista que, queramos o no, está llegando a su etapa final.

