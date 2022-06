Andrew Redmayne: “No soy un héroe, solo hice mi papel”

Andrew Redmayne, portero de la Selección Australiana, habló tras clasificar a Qatar 2022 tras derrotar en penales por 5-4 ante Perú por el repechaje intercontinental

Andrew Redmayne, portero de la Selección Australiana, habló tras clasificar a Qatar 2022 tras derrotar en penales por 5-4 ante Perú por el repechaje intercontinental. Además este fue el verdugo de la ‘blanquirroja, ya que atajó los penales a Luis Advíncula y Alex Valera.

Además Redmayne ingresó de cambio, ya que ingreso en el suplementario por Mathew Ryan en un movimiento que al final le dio resultados: “Estas ideas fueron preseleccionadas de que esto podría ocurrir en este tipo de circunstancias. Durante las dos o tres semanas que hemos estado aquí, he tenido eso en mente”, señaló el jugador que milita en el Sidney FC.

“He estado trabajando en algunas cosas en el entrenamiento, pero al final es tirar una moneda al aire, es a la derecha o a la izquierda. Se ha hecho el trabajo, se ha hecho la tarea y estoy agradecido por los otros chicos que se quedaron sin 120 minutos”, añadió Redmayne.

Por otro lado, el portero australiano no quiere ponerse el papel de héroe, ya que ese es su trabajo: “No soy un héroe, solo he hecho mi papel, como todos los demás lo hicieron esta noche. Ni siquiera los once en el campo, fue mucho más que eso, es un trabajo de equipo”, sentenció Redmayne.