¿Ángelo Campos a la liga argentina?

Ángelo Campos ha sido determinante en el arco de Alianza Lima

Ángelo Campos podría cambiar de rumbo en su carrera e irse a Argentina para continuarla allá.

El club Godoy Cruz, que pudo llegar hasta las semifinales de la competición local, preguntó sobre la situación del guardavallas peruano tras tener el conocimiento que su arquero titular, Diego Rodríguez no continuará más en el equipo, a quien además se conoció que le hicieron una oferta por parte del cuadro de Universitario; no obstante, el futbolista no aceptó la propuesta por temas económicos.

Muchos medios argentinos de comunicación indican que un interés real por el portero peruano; sin embargo, con la situación inconclusa de Rodríguez, no se podría dar la llegada de Campos al elenco albiceleste.

Cabe precisar que el guardametas nacional acaba su vínculo contractual con el conjunto blanquiazul este año.

