Aníbal Calle. “Lozano está totalmente equivocado”

El exdirectivo de la FPF, Aníbal Calle, criticó las acciones tomadas de Agustín Lozano durante su gestión en la Federación

Los lamentos y críticas siguen llegando para la gestión de Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol. Aníbal Calle expresó su molestia por las declaraciones y malas acciones que brindó el presidente al referirse de su trabajo durante su gestión en la directiva, también criticó la estructura que realiza el fútbol peruano.

Aníbal Calle tuvo una opinión muy crítica hacia las declaraciones en su defensa de Agustín Lozano durante la audiencia: «Hay un dicho popular que dice ‘quien nada debe nada teme’, no hay que ocultar las cosas. Las versiones que escuchaba ayer son poco creíbles, tienen una percepción de que todo está bien y no es así”.

Puedes leer:

Luego añadió: “Nosotros cuando terminamos la gestión, la Federación tenía ahorros por más de 5 millones de dólares y ahora que vengamos a tener este tipo de problemas y echarle la culpa a Oviedo cuando él ha sido el principal artífice de que Oviedo sea presidente, con todas las artimañas que creó para ganar esa elección. El señor Lozano está totalmente equivocado y le ha hecho mucho daño al fútbol peruano«.

También el exdirectivo de la Federación señaló los problemas que hay en el fútbol nacional: «Ha cambiado la Asamblea de Bases, cuando nosotros estábamos era otro estatuto y otros los miembros, pero siempre la discusión era por qué tenían que definir en mayoría las ligas departamentales cuando son los que menos aportan al fútbol”.

«Mientras no se cambie la estructura de que las personas que votan sean las que realmente tienen injerencia en el fútbol no va a cambiar. No puede ser posible que el voto del presidente de un club de fútbol tenga el mismo valor que el presidente de una liga. ¿Quiénes manejan el fútbol? Los clubes, no las ligas«, manifestó Aníbal Calle.