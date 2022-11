Anibal Calle: “Para nosotros el arbitraje fue malísimo”

Aníbal Calle, ex presidente de Melgar, se refirió a lo que fue la primera final ante Alianza Lima y consideró que el trabajo del árbitro Espinoza no fue bueno

Aníbal Calle, ex presidente de Melgar, consideró que el trabajo del árbitro Espinoza no cumplió una buena labor. Los rojinegros quieren conseguir su tercera estrella. Los dirigidos por Pablo Lavallén deberán mantener la ventaja obtenida en Arequipa para campeonar. Mientras que los íntimos buscarán la remontada.

Con respecto al arbitraje comentó, el ex mandatario de Melgar expresó: “Para nosotros el arbitraje fue malísimo pero no solo por los errores puntuales que la prensa limeña está diciendo, el arbitraje ha sido malo y sabemos que el señor que fue designado no es de los mejores, a la final tienen que ir los mejores”.

Cabe destacar que los rojinegros sacaron una ventaja importante para afrontar el duelo de vuelta. Sin embargo, el Alianza del Chicho Salas también quiere dar el golpe. Recordemos que Melgar y Alianza se enfrentaron 3 veces en el año. Con dos triunfos para los rojinegros y uno para los íntimos. El cuarto encuentro y definitivo será en 3 días.

“Tenemos que acostumbrarnos a respetar las normas, acá estamos acostumbrados a ser matones, las autoridades se hacen de la vista gorda. Si se dio una disposición y la máxima autoridad de Arequipa dijo que no iba a ingresar la barra visitante, se ha debido respetar. Esto se ha hecho en función a que los hinchas de Melgar tuvieron un maltrato en Lima ante Alianza en el último partido”, aseguró.

MELGAR SUEÑA CON EL TÍTULO:

Alianza Lima y Melgar se enfrentarán el próximo sábado 12 de noviembre, en el choque de vuelta, el cual se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. El partido arrancará desde las 8:00 de la noche (hora peruana) y será transmitido por las señales de GOLPERU y Movistar Play.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Horacio Orzán, Alexis Arias, Martín Pérez Guedes; Cristian Bordacahar, Luis Iberico, Bernardo Cuesta.

Alianza Lima: Ángelo Campos; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha, Pablo Lavandeira; Aldair Rodríguez, Hernán Barcos.