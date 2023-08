Ansu Fati, el que heredó la camiseta número diez de Messi, deja el Barcelona

Ansu Fati se va del Barcelona porque busca sumar más minutos de juego

Ansu Fati ha tomado la decisión de salir del Barcelona para tener mayor continuidad.

A pesar de primero haberle manifestado al director técnico, Xavi Hernández, que tenía las intención de quedarse y poder ganarse el puesto, después se ha dado cuenta que no iba a tener mucha continuidad en el equipo azulgrana.

Fati le comentó su no deseo de ya no seguir en el club culé a su agente para que le busque algún equipo donde pueda ser titular o, en todo caso, el primer cambio y pueda desarrollarse de la mejor manera. En este momento hay contactos con varios equipos de Europa para su próximo traspaso. Hubo rumores de que el español se podía ir al Atlético de Madrid, pero se han pronunciado en tienda madridista y han dicho que no están interesado en hacer efectivo el fichaje.

Cabe mencionar que hubo conversaciones para que el extremo pueda jugar en el Wolverhampton, pero al final no se llegó a nada concreto..

Ha decidido ya no continuar en el club de la ciudad de Barcelona debido a que pensó mejor en lo que le había dicho Xavi de buscar equipo y tras quedar prácticamente claro que él iba a ser suplente.

Leer mas aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.