Antonio Conte: “En Italia antes de cada partido hay una persona del club que le habla a la prensa”

Antonio Conte, entrenador del Tottenham afirmó que sería conveniente que el director deportivo del club también atienda a la prensa, esto debido a los últimos resultados que pasa el cuadro inglés.

“En Inglaterra hay una mala costumbre: solo el técnico habla y da explicaciones. Nunca vi al departamento médico venir aquí para explicar algo”, señaló el italiano en conferencia de prensa. Tampoco vi venir al director deportivo a explicar la estrategia del club”, agregó en referencia a Fabio Paratici.

Además, comparó esta modalidad con la de su país natal: “En Italia antes de cada partido hay una persona del club que le habla a la prensa. Creo que para nosotros eso sería mejor, sino hay una sola cara para explicar situaciones que creo que sería mejor que alguien del club explicara. Creo que sería bueno para el club hacerse presente ante la prensa”.

Además, mencionó: “No digo que sea todas las semanas, pero al menos una vez cada 15 días o un mes. Creo que sería más fácil para que ustedes entiendan la situación y para que no parezca que estoy criticando cuando no es el caso”.

Por otro lado, se refirió al nivel de Son Heung-min: “Esta temporada no está anotando mucho, y eso para nosotros no es una buena noticia porque contamos con sus goles. De todos modos, no estamos hablando de robots, sino de una persona, un humano. Soy el primero que desea que Sonny vuelva a anotar con o sin presión”, cerró.