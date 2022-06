Antonio Rüdiger tras fichaje con el Real Madrid: “Es el paso más grande de toda mi carrera”

Antonio Rüdiger, defensor alemán, habló sobre su nuevo fichaje con el Real Madrid y señaló que es el paso más grande en su carrera futbolística

Antonio Rüdiger, defensor alemán, habló sobre su nuevo fichaje con el Real Madrid y señaló que es el paso más grande en su carrera futbolística. El ex jugador de Chelsea, aseguró que ya conversó con Carlo Ancelotti, DT de los ‘blancos’.

“Estoy muy orgulloso y en este momento aún no me doy cuenta de lo que significa todo esto (fichaje), porque todavía no he estado en Madrid. Iré con toda mi familia en cuanto acabe esta concentración con Alemania y luego creo que me iré dando cuenta de verdad lo que significa este fichaje por el Real Madrid”, dijo en entrevista con el diario Marca.

Asegura que llegar al Real Madrid, es la mejor decisión de su vida: “Creo que tanto en el fútbol como en la vida todos son capítulos y este es uno nuevo para mí. Obviamente, este nuevo capítulo es muy grande, es un gran paso para mí. Probablemente es el más grande toda mi carrera”.

Además ya tuvo su primera conversación con el DT Carlo Ancelotti: “Fue una conversación de bienvenida, cuando ya estaba todo cerrado. Me dijo que todo el mundo estaba muy feliz de tenerme en el Madrid y eso me pone muy contento. Está claro que Ancelotti es una de las personas que hacen muy fuerte al Real Madrid, pero no sólo él. Están Benzema, Toni Kroos, Modric, Casemiro… Me dijo que estaban todos muy contentos y eso me hace sentir orgulloso. Y me hace ver también que lo he hecho bien estos últimos tres años y me da mucha motivación para hacerlo todavía mejor en el Real Madrid”.

El futbolista alemán señaló también que ya tiene listo sus palabras que dirá en su presentación en el Estadio Santiago Bernabéu: “Lo que voy a decir ese día a los madridistas y a mis compañeros es fácil para mí y lo puedo decir aquí ahora mismo. Voy a dar mi corazón en cada partido y en cada situación. Eso lo puedo prometer. Voy a dar el cien por cien cada día”.