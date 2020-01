Anuncian a Gallese en el Orlando City

Lo que empezó siendo un rumor, ahora es una realidad. Se trata de la contratación de Pedro Gallese al Orlando City de la MLS por dos temporadas, tal como lo dio conocer el club estadounidense por las redes sociales.

“Me gustaría atajar ahí y me motivan sus hinchas”, señala el arquero

“Hablé con Yoshi y Ascues, me dieron buenas referencias del Orlando City SC. Si bien es un equipo que no ha clasificado a la liguilla, siempre llena estadios y tener el apoyo del hincha que me motiva”, fueron las primeras declaraciones del ‘Pulpo’ tras firmar por Orlando City.

De esta forma, se une a la delegación de peruanos que jugarán esta temporada en la MLS: Edison Flores (DC United), Alexander Callens (New York City), Andy Polo (Portland Timbers), Marcos López (San Jose Earthquakes), Raúl Ruidíaz (Seattle) y Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps).