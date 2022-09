Aparicio: “Para mí los primeros tres meses en los que no podía ni correr era muy difícil ver a mis compañeros jugar”

Koichi Aparicio, defensa de Cienciano, habló del proceso de recuperación de su lesión y también se refirió al momento del equipo cusqueño en el Clausura.

“Ya estoy en la última etapa de mi recuperación, me siento bien, ya empecé a hacer algunos trabajos con el grupo, ejercicios que no tienen oposición porque hay que adaptar al cuerpo a hacer todo lo que hacíamos antes. Es difícil regresar de una lesión como la que he tenido, por suerte hay un cuerpo técnico capacitado que me está ayudando, el área médica también”, dijo a un medio local.

Agregó: “Me he sentido bien de poder estar atendido por todos y nadie se dejó de preocupar por mí. Ahora me falta esta última parte, estoy muy ansioso por poder regresar y espero llegar aunque sea a los últimos partidos. Para mí los primeros tres meses en los que no podía ni correr era muy difícil ver a mis compañeros jugar”.

Mientras que en la tabla acumulada se ubica quinto puesto con 51 puntos a 5 puntos del puesto de Copa Libertadores 2022. Cienciano le queda jugar 6 partidos por el Torneo Clausura, de las cuales 3 son de manera local (Sport Huancayo, Alianza Lima y Carlos Stein) y de visita (UTC, Cantolao y San Martín). El equipo cusqueño deberá hacer una hazaña si quiere pelear por el Torneo Clausura y disputar los Playoffs de fin año por el título nacional.

Redactor: Diego Pecho