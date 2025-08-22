Apuestas a largo plazo en la Champions League: ¿quiénes son los favoritos?

Predecir el resultado de un torneo incluso antes de que comience no es tarea fácil, pero sí ofrece atractivas cuotas. En esta reseña, 1xBet Perú te presenta los eventos de la Champions League 2025-26 disponibles para apuestas rentables a largo plazo.

¿Qué son las apuestas a largo plazo?

A diferencia de los pronósticos normales, que se hacen para el partido siguiente, las apuestas a largo plazo o directas están vinculadas a los resultados finales de competiciones más largas. Los apostantes realizan sus pronósticos para todo el torneo, que puede durar semanas o meses.

Las apuestas a largo plazo se forman de la misma manera que las normales. Los analistas de 1xBet evalúan las posibilidades de los participantes para la victoria final y, a continuación, determinan las cuotas para cada uno de ellos. Los apostantes pueden elegir entre apostar por los claros favoritos a cuotas relativamente bajas o elegir al caballo negro y ganar a lo grande.

Apuestas Campeón Champions League 2025-2026

1xBet ofrece atractivas cuotas para quienes estén dispuestos a apostar ya mismo por los futuros ganadores del torneo. Según los expertos de la marca, los principales favoritos para la Champions League 2025-26 son los actuales poseedores del título, el París Saint-Germain. Aunque el equipo de Luis Enrique fracasó en la final del principal torneo de clubes de este verano, al perder ante el Chelsea con un aplastante 0-3, la plataforma global de apuestas estima la probabilidad de triunfo de los parisinos en un 5,95.

El Liverpool, que ha gastado unos €300 millones en reforzar su plantilla, y el Barcelona, que cuenta con dos aspirantes al Balón de Oro, Lamine Yamal y Raphinha, también figuran entre los tres favoritos. 1xBet da cuotas de 7,1 para la victoria de los Merseysiders y de 7,4 para un posible éxito de los blaugranas. Los demás equipos han recibido las siguientes cuotas para ganar la Champions League:

Real Madrid – 8.1

Manchester City – 9.2

Arsenal – 9.2

Bayern Munich – 11.2

Chelsea – 15

Napoli – 26

Newcastle United – 26

Atlético Madrid – 26

Inter Milan – 26

Juventus – 43

Tottenham Hotspur – 43

Bayer Leverkusen – 50

Borussia Dortmund – 50

Atalanta – 65

Athletic Bilbao – 80

Other clubs – 100

Apuesta por los perdedores

Si no puedes decidirte por los futuros ganadores de la Champions League, pero sabes con certeza quién no ganará el trofeo, 1xBet también ofrece cuotas para ese resultado. Según los expertos de la casa de apuestas, el Bayern de Múnich tiene las probabilidades más bajas de ganar el torneo entre los favoritos. Las probabilidades de que Die Roten no gane la principal competición europea de clubes son de 1,008.

Las probabilidades de que los demás clubes fracasen son las siguientes:

Arsenal – 1.029

Manchester City – 1.029

Real Madrid – 1.045

Barcelona – 1.058

Liverpool – 1.064

Paris Saint-Germain – 1.096

Las cuotas en esta categoría no son altas, pero puedes montar fácilmente una apuesta acumuladora rentable. Elige tu opción y no creas en los rumores vacíos sobre 1xBet problemas.

Adivina los subcampeones

Siempre es difícil elegir al mejor equipo, así que la casa de apuestas de confianza ofrece predecir los subcampeones de la Champions League. El Liverpool encabeza la lista de favoritos con cuotas de 4. Le siguen el París Saint-Germain y el Real Madrid, y las posibilidades de ambos equipos de jugar la final se estiman en 4,5. Otros clubes populares obtuvieron las siguientes cuotas:

Manchester City – 5

Arsenal – 5

Barcelona – 5

Bayern Munich – 6

Chelsea – 9

Inter Milan – 10

Napoli – 11

Newcastle United – 11

Atlético Madrid – 11

Juventus – 17

Tottenham Hotspur – 17

Bayer Leverkusen – 20

Adivina el país de los ganadores

Otra oferta de 1xBet: la oportunidad de adivinar el país cuyos representantes ganarán el codiciado trofeo. Las probabilidades más bajas, por supuesto, son para Inglaterra: 1.909. El resto de las probabilidades son las siguientes:

España – 3,5

Francia – 5,5

Alemania – 7,5

Italia – 10

Cualquier otro país – 15

Ventajas e inconvenientes de las apuestas de futuros

Al realizar una apuesta a largo plazo, los apostantes deben ser pacientes, ya que el resultado no se conocerá hasta dentro de un tiempo. La espera es sin duda una desventaja de este tipo de pronósticos, pero hay otra cara de la moneda: las cuotas de los futuros son siempre altas. Puede elegir un favorito o formar un prometedor acumulador. En cualquier caso, las ganancias justifican todos los inconvenientes.

Visite la plataforma 1xBet y haga un pronóstico a largo plazo para la Champions League. La empresa tiene una reputación impecable en todo el mundo, por lo que nunca oirá hablar de 1xBet reclamos. Entre los socios oficiales de la fiable marca se encuentran el FC Barcelona, el LOSC Lille, la Serie A italiana, la FIBA, Volleyball World, la ESL y otras marcas y organizaciones deportivas de renombre mundial.