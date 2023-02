Aquino: “Ando muy ilusionado después que salieron esos partidos amistosos”

Pedro Aquino, volante del América y de la selección peruana, señaló que está con mucha ilusión luego de que se confirmaran los amistosos ante Alemania y Marruecos. Además se refirió a su actualidad en el fútbol mexicano

“Con Solari siempre fui pieza clave en el once y hoy es diferente pero eso me hace pisar tierra, trabajar más duro, el doble o el triple y eso me tiene tranquilo. El ‘Tano’ (Fernando Ortiz) me está dando oportunidades y quiero aprovechar. Creo yo que todos somos titulares pero solo pueden jugar 11 y estamos atentos para lo que nos pide el ‘Tano'”, dijo a ‘La Sobremesa’ de Radio Ovación.