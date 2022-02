Arce: “Teníamos que reivindicarnos con nuestros hinchas”

Patricio Arce, jugador de la Universidad César Vallejo, brindó declaraciones tras derrotar a Ayacucho FC en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Luego de dos empates consecutivos, los ‘Poetas’ pudieron lograr una victoria que los ayuda a escalar en la tabla de posiciones y ‘lavarse la cara’ tras la eliminación de la Copa Libertadores. Los dirigidos por ‘Chemo’ Del Solar vencieron 2-1 a Ayacucho FC en Trujillo y sumaron su primera victoria en el torneo local. Patricio Arce, volante del club trujillano, se pronunció tras este buen triunfo.

El mediocampista del club trujillano dedicó la victoria a la hinchada de la UCV tras la eliminación de la Copa Libertadores: “Mas que todo teníamos que ganar aquí, de local, porque hicimos un gran partido contra Olimpia pero no se nos dieron las cosas. Por lo que hoy teníamos que reivindicarnos con nuestra hincha”.

El ‘Pato’ mencionó que el triunfo los hace meterse a la pelea por el título nacional: “Esta victoria nos engancha a seguir peleando por el campeonato, y también para seguir con la ilusión de regresar a la Copa Libertadores y poder hacer un mejor papel en el torneo”, declaró en GolPerú.

Para finalizar, el futbolista de 28 años habló de cómo se sintió en su primer partido de local con la camiseta ‘poeta’: “Es mi primer partido jugando con Vallejo de local en el Mansiche y me sentí cómodo. Me tocó entrar en el segundo tiempo. Me trajeron aquí para apoyar al equipo y eso fue lo que hice”, sentenció.

Cabe mencionar que la Universidad César Vallejo se ubica en la séptima casilla de la Liga 1 con 5 unidades, están a 4 puntos del líder del torneo. La próxima fecha, los ‘Poetas’ se medirán ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, el duelo se jugará el domingo 27 de febrero a las 15:30 hrs.