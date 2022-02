Archimbaud explicó altercado con Hohberg: “Es increíble”

Jean Pierre Archimbaud, jugador de FBC Melgar, aclaró que sucedió en el altercado que sostuvo con Alejandro Hohberg en el que ambos terminaron expulsados

No lo puede creer. Jean Pierre Archimbaud, jugador de FBC Melgar, aclaró que sucedió en el altercado que sostuvo con Alejandro Hohberg en el que ambos terminaron expulsados. Melgar y Sporting Cristal protagonizaron un partidazo que terminó en empate a 2, sin embargo ambos equipos estuvieron cerca de llevarse el triunfo.

Archimbaud dijo lo siguiente sobre la decisión del árbitro: “Es increíble. Me expulsa Michael porque le mento la madre (a Hohberg) por no botar la pelota para el fair play. ¿Cómo quiere que le hable? Que le diga ‘hermanito lindo, sácala, por favor. Es fair play’. No le voy a hablar así”

Además, agregó lo siguiente: “Él me agrede, me mete un cabezazo. Obviamente, yo me tiro al piso porque él me agrede. Yo en ningún momento le hago nada. Sí lo insulto, le mento la madre, para que la bote al fair play. Porque Cáceda la bota al lateral, porque estaba golpeado de un jugada de antes con Percy Liza”.

UN EMPATE CON SABOR A DERROTA:

El experimentado jugador expresó que: “Obviamente, hablándole con palabras fuertes y Michael dice que yo lo provoco. Entonces, ¿cómo tengo que hablarle? ¿Cómo tengo que decirle a alguien que está haciendo algo injusto dentro del campo de juego?”.

El futbolista de cuadro Dominó lamentó su expulsión: “Son seres humanos, pero perjudica, perjudica mi trabajo, la posibilidad de seguir jugando y más aún estos partidos que los ven todos”.