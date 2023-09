Argentina ganó frente Ecuador con un golazo de Messi

La selección campeona del mundo venció a Ecuador por 1-0, Argentina empiezó con pie derecho las clasificatorias para el Mundial de 2026.

En el Estadio Mâs Monumental, la Selección Argentina recibió a Ecuador por la jornada 1 de las Eliminatorias para el Mundial 2026. El partido fue complicado para la ‘Albiceleste’ hasta que apareció Lionel Messi para darle los primeros 3 puntos a Argentina. Por el lado de la Selección Ecuatoriana, la ‘Tri’ seguirá con -3 unidades por el caso Byron Castillo en el inicio de las Clasificatorias.

En el primer tiempo, el cuadro dirigido por Lionel Scaloni tuvo la posesión del balón, pero no pudo abrir el marcador. Argentina no tuvo ningún remate a portería, gracias a la buena labor de los 5 defensas ecuatorianos que protegieron su arco todo el partido. No obstante, Lautaro Martínez alertó al conjunto tricolor con un remate que impactó en el palo a los 45+2’.

Ya en la segunda mitad, Scaloni hizo ingresar a Ángel Di María a los 62 minutos. El ‘Fideo’ revolucionó el partido junto al astro argentino, Lionel Messi, generando algunas acciones de peligro.

Es así que la Selección Argentina tuvo un tiro libre directo a los 78 minutos. La falta la cobró Lionel Messi quien sacó un disparo que superó la barrera para meter el 1-0 final. Con este gol, Messi iguala el récord de Luis Suárez y se convierte en el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas.

Alineación de Argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, (c) Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González.

Ingresaron: Ángel Di María, Leandro Paredes, Julián Álvarez y Exequiel Palacios.

Alineación de Ecuador:

Hernán Galíndez; Andrés Hurtado, Félix Torres, Robert Arboleda, William Pacho, Pervis Estupiñán, José Cifuentes, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, (c) Enner Valencia.

Ingresaron: Kevin Rodriguez, Joao Ortiz, Ángelo Preciado y Ángel Mena.