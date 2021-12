Arley Rodríguez: “Farfán fue fundamental para la renovación”

Alianza Lima disputará Copa Libertadores donde esperan salir de esa mala racha en torneos internacionales.

Arley Rodríguez, jugador de Alianza Lima, se refirió a su renovación con el club blanquiazul y a los objetivos que tiene el equipo para la nueva temporada.

“El club Alianza Lima es uno con el que me identifico mucho, ojalá no sea solo por el 2022 sino mucho tiempo más. Sentí el cariño de los hinchas por redes y demás, voy a trabajar día a día”,

Mencionó a RPP.

Además, sobre lo que fue su campaña 2021 comentó: “Quizás no tuve la regularidad que pensé, pero ahora con los torneos quizás tenga mayor chance. El profesor me dijo que esté tranquilo, que el tema del cupo de extranjeros era complicado y que no me desesperara”.

Asimismo, el jugador agregó su interés por ser peruano: “Sí o sí me nacionalizaría, es la idea. Este es mi tercer año y quiero hacer las cosas bien, para que suceda eso tienes que marcar diferencia y hacerte querer. Sabemos que la gente de Alianza es acogedora”.

Con respecto a los objetivos para este año señaló: “Creo que se armó un plantel para ir por el título, pero es un tramo largo y si seguimos unidos podemos ir por el bicampeonato. En tanto a Libertadores, sabemos que hay una tarea pendiente de seguir quedando en la historia de este bonito club”.

Finalmente se refirió a su compañero Jefferson Farfán.