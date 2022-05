Arley Rodríguez: “Quiero demostrar que puedo estar en el once titular”

Arley Rodríguez habló tras vencer a Municipal en Villa El Salvador y se puso tercero en torneo local, el conjunto blanquiazul fue superior de principio a fin ante la Academia

Arley Rodríguez habló tras vencer a Municipal en Villa El Salvador y se puso tercero en torneo local, el conjunto blanquiazul fue superior de principio a fin ante la Academia. El cuadro de Carlos Bustos ahora visitará a River Plate en el Monumental de Núñez en la última fecha de su grupo en la Copa Libertadores.

Arley manifestó lo siguiente: “Agradezco a Dios porque no deja caerme. Yo soy muy feliz aquí en Alianza Lima. Siempre me preparo para arrancar. Quiero demostrar que puedo estar en el once titular”.

TRIUNFAZO EN VILLA EL SALVADOR:

Además, el delantero colombiano se refirió a lo que han sido estos meses del 2022 con los blanquiazules: “En torneos internacionales no se nos dio. No es fácil viajar y jugar cada tres o cuatro días. Sabíamos que no podíamos descuidar el fútbol local”.

De esta manera, Alianza logró sumar 26 puntos. A solo 2 unidades de Melgar que juega esta tarde en Ayacucho. Municipal, con 20 unidades, se ubica noveno y agudizó su crisis con el resultado de hoy.

ALINEACIONES DEL PARTIDO

Deportivo Municipal (0): Sotillo, Medina, Ciucci, Trejo, Aguilar, Solis, Bazán, Peña, Ascues, Ramírez (Rodríguez, 45′), Ovelar. DT: Hernán Lisi.

TA: Peña, Aguilar

Alianza Lima (2): Campos, Rojas, Vílchez, Portales, Lagos, Ballón, Lavandeira, Concha, Arley Rodríguez, Aguirre, Barcos. DT: Carlos Bustos.

TA: Portales, Rojas

Goles: Lavandeira (25′), Barcos (58′)