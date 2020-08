Arrelucea: “Me llamaron para decirme que no sigo”

La Liga 2 no tiene fecha de inicio, y ya tiene un técnico caído. Arrelucea no va más como estratega de Santos de Nazca. Técnico nacional ve difícil que torneo se juegue

No va más. En una conversación con Todo Sport, el técnico Roberto Arrelucea confirmó que no seguirá dirigiendo al Santos FC de Nazca, lo que lo convierte en el primer entrenador caído en la Liga 2.

“Estoy fuera de los planes del Santos para lo que continúa, ellos ya tomarán las decisiones de que técnico llamarán. Recibí la llamada del gerente deportivo que me dijo eso y no sé si es por la parte económica o las circunstancias del torneo. Sé que hubo jugadores que tomaron otros rumbos pensando que no iba a iniciar”, dijo Arrelucea.

Por otro lado, ve muy difícil que este año haya fútbol de ascenso, sobre todo por la situación de la Liga 1, la cual fue cancelada el fin de semana pasado. “Hay pocas probabilidades porque primero esperarán a que se reinicie el campeonato y que se cumplan las normas porque de lo contrario, no se podrá. La Liga 2 no recibe apoyo económico ni de la televisión y si hay infectados en Primera, imagínense los de Segunda por sus peores condiciones y su traslado”, afirmó el popular “Marajá”.

Además, hizo un pedido a las autoridades. “Que busquen la mejor fórmula para que se puedan minimizar los riesgos. Cada vez hay más contagiados y es un virus mortal”, finalizó.

DATO

Arrelucea fue víctima del virus, estuvo en tratamiento y pudo superar esta difícil enfermedad. Claudio Pizarro le mandó un video mostrándole su apoyo.