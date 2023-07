Arsenal se suma a la carga por el fichaje de Kylian Mbappé

En este momento, se piensa que Mbappé se dirigirá al Real Madrid. El PSG se mantiene firme en su precio de venta por el jugador, pero si se reduce, Los Blancos podrían hacer una oferta ahora para desencadenar la mayor transferencia de este verano.

Pero si esto no ocurre, se abriría la puerta a otros clubes. Si se llega a un acuerdo entre Mbappé y Arsenal, sería un movimiento sensacional para los hombres de Mikel Arteta.

Pero el equipo sabe que sería la segunda opción de Madrid y tendría que esperar que el equipo de La Liga de alguna manera fracase en su búsqueda del joven de 24 años.

Fayza Lamari, Nasser Al-Khelaifi y el propio jugador solo sabrán exactamente cuánto gana. Según fuentes, puede informar que el delantero quiere 240 millones de euros en el caso de que sea traspasado este verano. Pero en el Real Madrid no creen que vayan a fichar a Mbappé este verano y que solo lo conseguirán si firma su contrato después de que pueda negociar a partir del 1 de enero de 2024.

De acuerdo al Diario Marca, Mbappé no acudirá al Bernabéu este verano.

La duda está en saber si esta ausencia de un delantero importante en la plantilla del primer equipo es temporal o si llegará otro jugador.

Y, al fin y al cabo, no hay alternativas a Mbappé.

Mbappe to arsenal, who say no? pic.twitter.com/VBX2ni9JXE

— Aeesha of Arsenal🌹✨ (@Queen_Aeesha) July 2, 2023