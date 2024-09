Arturo Vidal criticó duramente a Ricardo Gareca

La selección chilena ocupa el noveno puesto de la tabla con 5 unidades

La derrota por 3 a 0 ante Argentina en la fecha 7 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 generó mucha molestia por parte de la afición chilena que se mostró muy crítica con el trabajo de Ricardo Gareca. Uno de los más efusivos fue Arturo Vidal quién se pronunció fuertemente durante su transmisión en su canal de Kick.

El ‘Rey Arturo’, quien estuvo ‘stremeando’ durante los 90 minutos, mostró su molestia y se lanzó con todo ante el ‘Tigre’. “Este hue… no ve la Libertadores. Parece que sólo ve los partidos del campeonato argentino”, indicó Arturo Vidal. “¡Tienes que hacer tres cambios ahora ya! Tienen que calmarse en la cancha.Tiene que dejar de inventar. Si el fútbol es muy sencillo”, añadió.

Tampoco dejo pasar la oportunidad para referirse a su contrincante, a los cuales les recordó las finales ganadas en el 2015 y 2016 en la CopaAmérica.”Lo peor es que nos vemos mal con estos huev… que les ganamos dos copas. Después ganaron todo, les sirvió perder con nosotros”, enfatizó el jugador de Colo Colo.

Esta no sería la primera vez que Arturo Vidal tiene diferencias con Ricardo Gareca, ya que tuvo declaraciones polémicas luego de no ser convocado a la Copa América 2024. “No puedo decir nada de él, porque no lo conozco. Él sabe quién es Vidal. Los peruanos saben cuántos goles les metí en esos ocho años que estuvo él”, señaló el ex Juventus.

¿Cuál es el próximo partido de la selección chilena?

Tras la derrota ante Argentina, la ‘Roja’ deberá de alistarse para un duro encuentro ante Bolivia en el Estadio Monumental de Santiago. El equipo del Altiplano llega a este encuentro con la moral en alto luego de aplastar a Venezuela por 4 a 0 en el Estadio El Alto.

