Tras el debut del futbolista chileno, Arturo Vidal, con el Atlético Paranaense, el ‘Rey’ Arturo se refirió negativamente sobre su ex técnico, Jorge Sampaoli

Arturo Vidal fichó por el Atlético Paranaense luego de su decepcionante paso por el Flamengo. El chileno pudo debutar con su nuevo equipo con victoria por 2-0 frente al Bahía por la jornada 15 del Brasileirao. Vidal ingresó a los 62 por el jugador brasileño, Vitor Bueno. No obstante, lo que más llamó la atención del partido sucedió fuera de la cancha. Tras finalizar el encuentro, Arturo Vidal no ocultó su opinión de su ex técnico en el Flamengo, Jorge Sampaoli.

“Siempre estuve preparado, solamente me tocó un entrenador perdedor. No sabe apreciar a los jugadores. Pero nada quedó atrás. Ahora estoy feliz, jugué ahora y espero empezar a jugar de inicio en los partidos que vienen. Y mostrar todo lo que he hecho en toda mi carrera que es ganar”. Declaró Arturo Vidal al final del partido.

Luego, en conferencia de prensa el bicampeón de la Copa América siguió hablando con respecto a Jorge Sampaoli. Volvió a expresar su incomodidad, aunque cerró el tema del estratega argentino quien defendió a Vidal, tras el accidente del mediocampista en su Ferrari por conducir borracho hace unos años.

“Ahora me doy cuenta de la mucha gente que me dijo quién era (Sampaoli). Yo nunca hice caso, pero ahora me di cuenta la persona que es, el entrenador que es. De verdad que me siento feliz al no estar con él”. Fueron las palabras de Arturo Vidal.

El traspaso de Arturo Vidal por el Atlético Paranaense

El mediocampista chileno, Arturo Vidal, fue fichado por Atlético Paranaense. Vidal jugará con el ‘Furacao’ hasta fin de año. El jugador de 36 años tuvo que bajar su salario y aceptar un contrato corto para seguir jugando en Brasil. Llegó gratis tras desvincularse del Flamengo.