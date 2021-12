Ascues: “Pido que confíen en mí, ahora ya he madurado”

Carlos Ascues, nuevo jugador de la Universidad César Vallejo, habló tras su llegada al club trujillano para la temporada 2022.

Tras una temporada regular en el Alianza Atlético de Sullana; Carlos Ascues fichó por la Universidad César Vallejo de Trujillo para demostrar que aún está vigente. El mediocampista de 29 años habló tras su llegada al cuadro ‘poeta’, en donde pidió confianza a la gente de cara a la nueva temporada del fútbol peruano.

El ‘Patrón’ no ocultó su felicidad de llegar al elenco trujillano, además de agradecer al ‘Chemo’ Del Solar y al presidente de la UCV: “Muy feliz que una institución como César Vallejo se fije en mí. Desde el 2019 se había acercado, pero por otros motivos no se pudo dar. Estoy agradecido con el ‘profe’ Chemo y el presidente”.

El ex jugador de Alianza Lima mencionó que quiere ponerse al 100% para romperla en la Liga 1 2022: “Quiero ponerme al cien por ciento, he venido haciendo trabajos personales, pero no es lo mismo que estar al mando del ‘profe’ Mendaña y estoy ansioso de trabajar con ellos para llegar de la mejor manera al campeonato”, declaró a las redes de la UCV.

Por último, el mediocampista peruano tuvo palabras para la hinchada de César Vallejo, a los cuales le pidió confianza pues, según él, ya maduró: “Estoy agradecido por los buenos mensajes recibidos de la hinchada y pido que confíen en mí, ya no soy el mismo chico de antes, ahora ya he madurado, he cambiado y espero dar mi cien por ciento”, finalizó.

Cabe mencionar que el ‘Patrón’ disputó 17 encuentros en el 2021 con Alianza Atlético de Sullana, en donde registró dos goles y una asistencia a lo largo del año.