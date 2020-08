Atlético Madrid tiene dos positivos

Peligra su participación en la Champions

El Atlético Madrid vive en un auténtico polvorín después de los dos positivos por el coronavirus se traten de futbolistas. No sólo eso, pues existe el temor de que no puedan ser los únicos afectados. Cabe recordar que el Atlético se sometió a pruebas de PCR antes del entrenamiento del pasado sábado y que los resultados se conocieron en la tarde de este domingo, con lo que a pesar de que en cuanto se tuvo conocimiento de los positivos los afectados fueron puestos en cuarentena, no se descarta que puedan haber contagiado a alguno más de los 93 expedicionarios que el lunes iban a partir a Lisboa.

Así las cosas, estos lunes todos volverán a someterse a pruebas, con lo que posiblemente el viaje se tenga que postergar más allá del propio lunes. No obstante, todo está en el aire a expensas de que se vayan esclareciendo todos los resultados y se pueda confeccionar una nueva hoja de ruta. Se espera que todo mejor, por el bien de todos los aficionados colchoneros.