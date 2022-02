Aubameyang lamenta la manera en la que salió del Arsenal

Según The Times, Arsenal le habría pagado a Aubameyang 8,3 millones para acordar su rescisión de contrato.

Pierre-Emerick Aubameyang, quien en esta temporada solo anotó cuatro goles con los ‘gunners’ en la Premier, agradeció a toda la afición por el apoyo brindado. Eso es lo que ha querido enfatizar el delantero en su carta, donde explica: “Hemos atravesado por altibajos juntos, pero vuestro apoyo lo ha significado todo. He tenido la oportunidad de ganar trofeos y ha sido un honor ser capitán de este club que siempre llevaré en mi corazón”.

“Siempre he estado concentrado y comprometido al 100% en darlo todo por este club, y por eso irme sin una despedida real duele, pero esto es fútbol”, agrega.

La carta de ‘Auba’ para los hinchas

A los fans del Arsenal,

Gracias por hacer que Londres sea casa para mí y para mi familia durante los últimos cuatro años. Hemos atravesado por altibajos juntos, pero vuestro apoyo lo ha significado todo. He tenido la oportunidad de ganar trofeos y ha sido un honor ser capitán de este club que siempre llevaré en mi corazón. Siempre he estado concentrado y comprometido al 100% en darlo todo por este club, y por eso irme sin una despedida real duele, pero esto es fútbol. ¡Estoy triste por no haber tenido la oportunidad de ayudar a mis compañeros de equipo en las últimas semanas, pero no tengo más que respeto por este club y desearle de verdad a todos mis chicos y a los fans todo lo mejor y muchos años exitosos en el futuro!

Amor,

Auba.