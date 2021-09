“Aurich llega desgastado”

Carlos Cortijo, DT de Unión Comercio, afirma que eso puede influir en el partido de mañana que es trascendental.

El entrenador de Unión Comercio, Carlos Cortijo, puede cerrar mañana ante Juan Aurich una excelente campaña llevándose el título de la Fase 2 y con las posibilidades de acceder directamente a la final. Conversó con Todo Sport sobre lo que puede pasar.

“Cuando un equipo llega sin presión alguna como es Aurich, van a poder jugar tranquilos. Quizás haya un incentivo económico para que nos hagan un gran partido. Pero ellos también llegan con un desgaste físico muy grande, no hay una buena recuperación y eso debilita a sus jugadores, más si se va a jugar en campo sintético. Sobre el papel parece que esta Fase 2 puede estar a nuestro favor”, dijo Cortijo.

Además, se refirió a los ánimos del grupo. “Estamos bastante motivados, pues nos dieron los dos goles ante Los Chankas, quienes habían incurrido en una falta y ahora estamos primeros por ello”.

Por otro lado, señaló que tiene la confianza para seguir con el grupo. “Conversé con Freddy (presidente del club) hace un mes y me dijo que deseaba que continúe el próximo año pensando en la Primera División y soñar con un torneo internacional. Si bien varias veces me dijeron esas palabras y al final no estuve, confío en sus palabras”, finalizó.