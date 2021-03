Ayacucho dio vergüenza

Gremio de Porto Alegre lo apabulló 6-1 y huele a muerto. Para remate choque de vuelta jugará de local en Ecuador.

Otra vergüenza internacional. En su debut en la Copa Libertadores, Ayacucho FC cayó goleado 6-1 ante Gremio en Brasil por la ida de la Fase 2. La vuelta será la otra semana en Ecuador y será por cumplir, pues revertir el marcador es imposible. Triplete de Souza, uno de Ferreira, Braz y Azevedo fueron los goles de los locales. Descontó Quina para los ‘zorros’.

El empate no duró ni 5 minutos, porque Gremio anotó el 1-0 vía David Braz, tras una buena jugada elaborada del chileno Pinares. El cuadro de Brasil dominó a placer ante un Ayacucho sin alma y que tuvo en su golero Cavallotti al más destacado, pues de no ser por él, el resultado hubiese sido más abultado. La defensa fue muy floja, a Salazar le costó demasiado.

Los peruanos defendían con todo para no recibir más goles, pero no aguantaron mucho porque a los 28’, un contragolpe de los locales fue aprovechado por Ferreira, quien se llevó al golero y puso el 2-0. Cinco minutos más tarde, Mendieta en su desesperación cometió penal y Souza cobró la pena máxima y puso el 3-0. Ayacucho tuvo una ocasión clara y fue un tiro libre de Mendieta que exigió al golero Vanderley, después no hubo más para la visita. Souza volvió a aparecer, vulneró la marca de la defensa y puso el 4-0.

En la segunda parte, Gremio bajó revoluciones y Ayacucho estuvo mejor parado en el campo, pues pudo dar más de tres pases. Llegar al arco era lo más complicado y los peruanos sabían que debían aprovechar los balones detenidos, y así fue, porque a través de un tiro de esquina llegó el descuento. La defensa brasileña no pudo despejar y Quina se vistió de delantero para anotar el 4-1.

Sin embargo, la alegría por anotar duró poco, porque Gremio despertó y se hizo dueño absoluto del campo. Azevedo (79′) y Souza (86′) marcaron el quinto y sexto para liquidar la llave.

GREMIO (Brasil) 6

Vanderley

—

Vanderson

Paulo Miranda

David Braz

Diogo Barbosa

—

César Pinares

Matheus Henrique

Maicon

Ferreira

—

Alisson

Diego Souza

————————-

DT: Renato Gaúcho

—————————-

AYACUCHO FC (Perú) 1

Maximiliano Cavallotti

—

Aldair Salazar

Carlos Beltrán

Minzum Quina

Jesús Mendieta

—

Enmanuel Páucar

Robert Ardiles

Guillermo Firpo

—

Janio Pósito

Leandro Sosa

Othoniel Arce

—————–

DT: Walter Fiori

—————————

ÁRBITRO: Augusto Aragón (Ecuador)

LÍNEAS: Byron Romero, Andrés Tola (Ecuador)

CUARTO: Alex Cajas (Ecuador)

GOLES: David Braz 4’, Ferreira 28’, Diego Souza 33’, 41’ y 86’, Gui Azevedo 79’ (G). Minzum Quina 73’ (AFC).

CAMBIOS: Bruno Cortes x Diogo Barbosa, Isaque x Maicon, Gui Azevedo x Alisson, Thaciano x César Pinares, Lucas Silva x Matheus Henrique (G). Ítalo Regalado x Janio Pósito, Enmanuel Paucar x Anthony Aoki, Roberto Villamarín x Robert Ardiles, Pablo Lavandeira x Aldair Salazar, Joaquín Aguirre x Jesús Mendieta (AFC)

TA: Matheus Henrique (G). Aldair Salazar, Jesús Mendieta, Guillermo Firpo (AFC)

ESTADIO: Arena do Gremio (Porto Alegre)