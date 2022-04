Baldessari: “A Mosquera lo pifian y no lo están ayudando, lo están matando”

La ‘Pepa’ aprovechó en defender al delantero colombiano que viene recibiendo muchas críticas.

Uno de los referentes de Sporting Cristal como ‘Pepa’ Baldessari expresó su respaldo por el delantero colombiano John Jairo Mosquera, quien viene recibiendo muchas criticas por su desempeño en el cuadro rímense.

“El muchacho(Mosquera) se nota que es atleta. Enséñenle. Si ya lo trajeron y lo tienen acá, pero no está dando el resultado que se pensó, ayúdenlo. Si lo meten en el medio de los centrales, algo le vas a sacar. Pero pobrecito porque lo tiran dentro de la cancha, la gente lo primero que hace es pifiarlo y tampoco es. No lo están ayudando, más bien lo están matando”.

Agregó Baldessari con relación a John Jairo Mosquera para Willax Deportes.

En lo que va en este 2022, el atacante ‘cafetero’ no pudo competir a la par de sus compañeros debido a una lesión que terminó alejándolo de las canchas y parece haberle afectado en el rendimiento. Por ello, no ha dado el grito de gol, a pesar que lo trajeron para ser el ‘9’ del equipo y suplantar a Emanuel Herrera.

Sporting Cristal cayó en sus primeras tres presentaciones en la Copa Libertadores 2022 y la situación se pone cada más complicada. “Hay un tema que no lo termino de entender, no lo terminas de digerir. Me molesta enormemente que después de los partidos tengamos que decir ‘jugamos bien’, pero qué vamos a jugar bien si no ganamos nunca. ‘No, que tuvimos la pelota’, y puedes tener la pelota 90 minutos, pero si no haces los goles es imposible”

Cabe recalcar que así los hinchas pidan su salida del conjunto celeste antes de tiempo, esto será casi imposible por el contrato y la alta cotización que tiene futbolista cuando fue fichado a inicios de año.

Recordemos que la ‘Pepa’ Baldessari es un hincha confeso de Sporting Cristal y siempre que puede habla del club de sus amores.