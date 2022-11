Baldessari: “A veces este Cristal es un equipo sin alma, muy frío”

Horacio la ‘Pepa’ Baldessari, ídolo de Sporting Cristal, habló sobre la actuación de Sporting Cristal ante FBC Melgar en la semifinales de la Liga 1

Horacio la ‘Pepa’ Baldessari, ídolo de Sporting Cristal, habló sobre la actuación de Sporting Cristal ante FBC Melgar en la semifinales de la Liga 1. Los rojinegros se impusieron a Sporting Cristal con un global de 4-0. El ex jugador del cuadro celeste está muy molesto con el rendimiento del equipo.

“A veces veo a este Sporting Cristal y no entiendo nada porque es un equipo sin alma, muy frío. El solo hecho de entrar a la cancha y ver el recibimiento, tienes que morirte dentro, pero estos chicos no sé qué tiene, no hay nada”, sostuvo en Radio Ovación.

Los rimenses cayeron en las semifinales de la Liga 1, ahora deberán superar dos fases previas para meterse a la zona de grupos de la Libertadores. Recordemos que los rimenses corren el riesgo de perder esos 3 millones de dólares que otorga la CONMEBOL.

Luego, la ‘Pepa’, agregó: “Ponía a jugadores como Yotún y Buonanotte y el equipo apelaba al pelotazo y ellos veían pasar por arriba la pelota. Cuando la tenían jugaban para atrás. Tengo mucha decepción, siguieron alentando”.

Todo parece indicar que será la última temporada de Roberto Mosquera al frente del banquillo celeste. Un ciclo exitoso que culmina con la obtención de dos títulos nacionales, conseguidos en el 2012 y 2020.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

SPORTING CRISTAL (0): Duarte; Madrid, Chávez, Merlo, Loyola; Castillo, Calcaterra, Yotún, Buonanotte; Grimaldo, Escobar.

FBC MELGAR (2): Cáceda; Ramos, Galeano, Deneumostier, Reyna; Orzán, Pérez Guedes, Arias, Bordacahar; Iberico, Cuesta.