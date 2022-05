Baldessari: “Esperemos que Cristal pueda tentar la Sudamericana”

Horacio la ‘Pepa’ Baldessari, exjugador de Sporting Cristal señaló que espera que el cuadro rimense pueda ganar ante la Universidad Católica esta noche por la Copa Libertadores

Horacio la ‘Pepa’ Baldessari, exjugador de Sporting Cristal señaló que espera que el cuadro rimense pueda ganar ante la Universidad Católica esta noche por la Copa Libertadores. El cuadro celeste recibe al tetracampeón del fútbol chileno en busca de sumar sus primeros tres puntos en la competición.

Baldessari expresó lo siguiente: “Esperemos que Cristal pueda coronar un triunfo en Lima para al menos tentar una Copa Sudamericana. Cristal no viene jugando mal, pero es lo de siempre, jugamos bien y no ganamos. Le falta la culminación, tener un delantero que pueda revertir todo eso y tratar de hacer más allá de un buen partido ganar, el equipo puede trabajar de otra manera”.

Además, Mosquera señaló lo siguiente sobre el partido: “O sea, acá hay cosas que yo respeto mucho de las preguntas, ¿no? Esté… Cristal campeona porque el campeonato peruano es chato, eso es lo que dicen todos. Entonces, si es chato, ¿por qué nos obligan a ganar en la Copa Libertadores si el campeonato es malo?”.

En ese sentido, acotó: “Para mí el campeonato no es malo. Cienciano está haciendo un muy buen trabajo con el profesor Gerardo Ameli; ese equipo estaba puntero. Municipal también estaba puntero… entonces se han reforzado convenientemente, ¿no? Así que no, el torneo no es chato”.

Por último, expresó que: “No puedes poner en una misma (balanza) el resultado del porqué acá sí (Perú) y allá no (Copa Libertadores). Para mí no condice eso. Y no hablo acerca de lo que dicen otros entrenadores (por John Jairo Tilín Mosquera). Muchas gracias, muy amable”.

CRISTAL VA EN BUSCA DE LOS 3 PUNTOS:

Sporting Cristal se juega su última bala en la Copa Libertadores 2022. Los rimenses deben imponerse sí o sí ante la Universidad Católica de Chile hoy, miércoles 4 de mayo, en el Estadio Nacional de Lima (21:00 horas de Lima) para seguir con vida en el grupo H