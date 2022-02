Baldovino sobre Boys: “La actual administración no tiene noción”

Jhonnhy Baldovino, abogado de la agremiación de futbolistas, habló sobre la lamentable noticia que viven los jugadores del Sport Boys

Jhonnhy Baldovino, abogado de la agremiación de futbolistas, habló sobre la lamentable noticia que viven los jugadores del Sport Boys. Este momento es muy complicado y trajo consecuencia que los futbolistas rosados hagan un comunicado sobre la falta de pagos y malos tratos por parte de la directiva del club.

“La realidad económica del Sport Boys es difícil desde hace varios años, la actual administración puede tener muy buenas intenciones para temas concursales. Pero para la gestión deportiva, no tiene noción. Creo que no está manejando bien las cosas, pues el Boys tiene deudas de hace pocos años y debe pagarlas para jugar”, aseguró en Ovación.

Asegura que este caso trae muchas consecuencias en la logística y comodidades del entrenamiento rosado: “Esta situación afecta al plantel en la logística y las comodidades para que entrenen. Por norma es una obligación del club darle las comodidades necesarias, las canchas cuidadas, el sustento alimenticio, el aseo de los baños, todo eso está fallando en Sport Boys”.

También habló sobre las posibles consecuencias de la situación del cuadro chalaco: “La comisión de licencias debe realizar una visita y señalarle al club cuáles son los problemas para corregirlo. Pues están incumpliendo el reglamento de licencias y eso podría generar acciones que perjudican a la institución”.

Finalizó su entrevista comentando que los futbolistas de la “Misilera” no quisieron protestar pero al ver que no cambia la situación decidieron reclamar: “Los jugadores nos manifiestan que estaban entrenando en una cancha sintética, cuando el torneo se realiza en una cancha natural. Los jugadores no quieren denunciar esto hace tiempo pues esperaban que se revierta la situación, pero al no ver cambios, elevaron su voz de protesta para llamar la atención del reglamento de licencias”.