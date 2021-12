Balón de Oro: Conoce a todos los ganadores en la historia de este galardón

Escribe: Raúl Bazán

La entrega del Balón de Oro estuvo en boca de todos esta semana luego de que Lionel Messi se llevara su séptimo premio, consolidándose como el mas ganador. La historia de este reconocido y codiciado galardón entregado por la revista francesa France Football, se remonta a 1956, cuando el inglés Stanley Matthews de Blackpool, quien luego de una gran temporada tanto en club como en la selección, venció a Alfredo Di Stefano por solo tres votos. Matthews tenía 41 años cuando se llevó este reconocimiento y ostenta el récord de jugador más veterano en conseguirlo.

¿Quiénes lo escogen?

En un comienzo el premio salía de las votaciones de los propios periodistas de la France Football, pero a medida que el trofeo fue ganando prestigio y notoriedad, el padrón se amplió y en la última edición fueron 180 periodistas de todas partes del mundo. Cada uno escoge 5 futbolistas y decide darles una puntuación de 6, 4, 3, 2 y 1, otorgándole mayor puntaje a quien considera mejor jugador y así hasta el quinto.

Balón de Oro solo para europeos

Inicialmente este trofeo solo se entregaba a jugadores europeos que militen en alguna liga del ‘Viejo Continente’, por este motivo figuras legendarias como Pelé, Maradona, Garrincha, Kempes o Zico no pudieron llevárselo. Las gran excepciones fueron los argentinos Alfredo Di Stefano y Omar Sivori, quienes gracias a su nacionalidades española e italiana respectivamente pudieron conquistarlo. El primero lo hizo en dos ocasiones durante la etapa dorada del Real Madrid y el otro una vez con la Juventus.

George Weah, el primer extracomunitario

En 1995 se cambiaron las reglas para que el único requisito para ganar el Balón de Oro sea jugar en una liga de Europa, por lo que ya no era obligatorio ser europeo. Ese año el liberiano George Weah del Milan logró llevarselo. Gracias a ello varias estrellas sudamericanas como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká y Messi se coronaron, aunque Weah se mantiene como el único africano en situarse en ser catalogado como mejor jugador del mundo. La regla volvió a cambiar en 2007 y se permitió que cualquier jugador del mundo pueda llevarse el Balón de Oro, pero debido al alto nivel de Europa, es casi imposible que un futbolista de otro continente lo logre.

Alianza con la FIFA

Debido a la relevancia internacional del Balón de Oro, en 2010 la FIFA se sumó al proyecto, por lo que el premio pasó a llamarse FIFA Balón de Oro. Durante esos años, además de los periodistas, se tomaron en cuenta los votos de los capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales. No obstante, debido a discrepancias entre el ente del futbol mundial y la revista francesa, se separaron en 2016. Como la FIFA no se quiso quedar sin el poder de escoger al mejor jugador del mundo, tras este hecho nació el premio The Best, aunque todos los años coincidieron en el ganador.

Decisiones polémicas

A lo largo de los años, hubo varias premiaciones muy criticadas por gran parte de la comunidad internacional. De hecho, este 2021 muchos no consideraban que Lionel Messi se lleve el trofeo debido a que en el PSG aun no demuestra su mejor rendimiento. Otras decisiones polémicas fueron en 2010, cuando el propio Messi se impuso sobre Xavi e Iniesta, que habían ganado el Mundial con España y Wesley Sneijder, quien fue figura en el Inter campeón de la Champions y la Holanda finalista de Sudáfrica. En 2013 Cristiano Ronaldo venció un Frank Ribery ganador de la Champions con el Bayern Munich. En 2006 Fabio Cannavaro se lo llevó tras ganar el Mundial, dejando de lado a Ronaldinho y Henry, que venían de campañas espectaculares y en 2018 Modric derrotó a Cristiano Ronaldo y Griezmann, quienes para muchos lo merecían más.

Cristiano y Messi rompieron el molde

Desde que el Balón de Oro se abrió para los no europeos, la competencia por conseguirlo fue muy peleada y cada año un crack mundial se erguía sobre el resto de forma muy ajustada. Esto cambió con la irrupción de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes desde 2008 se llevaron todos los balones de oro, solo interrumpidos por Modric en 2018. De esta forma pulverizaron el récord de 3 conquistas de Cruyff, Platini y Van Basten y hoy el argentino posee el récord con 7 balones y el portugués lleva 5, dos marcas que serán muy difíciles de superar cuando se retiren.

LOS MAS GANADORES

Lionel Messi 7

Cristiano Ronaldo 5

Johan Cruyff 3

Michael Platini 3

Marco Van Bastem 3

TODOS LOS GANADORES

Jugador Año Equipo País

Stanley Matthews 1956 Blackpool Inglaterra

Alfredo Di Stefano 1957 Real Madrid España

Raymond Kopa 1958 Real Madrid Francia

Alfredo Di Stefano 1959 Real Madrid España

Luis Suarez 1960 Barcelona España

Omar Sivori 1961 Juventus Italia

Josef Masopust 1962 Dukla Praga República Checa

Lev Yashin 1963 Dinamo Moscú Unión Soviética

Denis Law 1964 Manchester United Escocia

Eusebio 1965 Benfica Portugal

Bobby Charlton 1966 Manchester United Inglaterra

Florian Albert 1967 Ferencváros Hungría

George Best 1968 Manchester United Irlanda del Norte

Gianni Rivera 1969 AC Milan Italia

Gerd Muller 1970 Bayern Munich Alemania

Johan Cruyff 1971 Ajax Paises Bajos

Franz Beckenbauer 1972 Bayern Munich Alemania

Johan Cruyff 1973 Barcelona Paises Bajos

Johan Cruyff 1974 Barcelona Paises Bajos

Oleg Blojín 1975 Dinamo Kiev Unión Soviética

Franz Beckenbauer 1976 Bayern Munich Alemania

Allan Simonsen 1977 Mönchengladbach Dinamarca

Kevin Keegan 1978 Hamburgo Inglaterra

Kevin Keegan 1979 Hamburgo Inglaterra

Karl-Heinz Rummeni gge 1980 Bayern Munich Alemania

Karl-Heinz Rummenigge 1981 Bayern Munich Alemania

Paolo Rossi 1982 Juventus Italia

Michel Platini 1983 Juventus Francia

Michel Platini 1984 Juventus Francia

Michel Platini 1985 Juventus Francia

Igor Belánov 1986 Dinamo Kiev Unión Soviética

Ruud Gullit 1987 AC Milan Paises Bajos

Marco van Basten 1988 AC Milan Paises Bajos

Marco van Basten 1989 AC Milan Paises Bajos

Lothar Matthäus 1990 Inter de Milán Alemania

Jean-Pierre Papin 1991 Marsella Francia

Marco van Basten 1992 AC Milan Paises Bajos

Roberto Baggio 1993 Juventus Italia

Hristo Stoichkov 1994 Barcelona Bulgaria

George Weah 1995 AC Milan Liberia

Matthias Sammer 1996 Borussia Dortmund Alemania

Ronaldo Nazario 1997 Inter de Milán Brasil

Zinedine Zidane 1998 Juventus Francia

Rivaldo 1999 Barcelona Brasil

Luis Figo 2000 Real Madrid Portugal

Michael Owen 2001 Liverpool Inglaterra

Ronaldo Nazario 2002 Real Madrid Brasil

Pavel Nedved 2003 Juventus República Checa

Andriy Shevchenko 2004 AC Milan Ucrania

Ronaldinho 2005 Barcelona Brasil

Fabio Cannavaro 2006 Real Madrid Italia

Kaká 2007 AC Milan Brasil

Cristiano Ronaldo 2008 Manchester United Portugal

Lionel Messi 2009 Barcelona Argentina

Lionel Messi 2010 Barcelona Argentina

Lionel Messi 2011 Barcelona Argentina

Lionel Messi 2012 Barcelona Argentina

Cristiano Ronaldo 2013 Real Madrid Portugal

Cristiano Ronaldo 2014 Real Madrid Portugal

Lionel Messi 2015 Barcelona Argentina

Cristiano Ronaldo 2016 Real Madrid Portugal

Cristiano Ronaldo 2017 Real Madrid Portugal

Luka Modric 2018 Real Madrid Croacia

Lionel Messi 2019 Barcelona Argentina

Lionel Messi 2021 Barcelona Argentina

DATO: En 2020 el premio no fue entregado debido a la pandemia del covid-19, aunque el favorito era el polaco Robert Lewandowski del Bayern Munich.

También las mujeres

Cuando France Football se fusionó con la FIFA, se comenzaron a premier también a las mujeres. Su elección sale de 50 periodistas especializados en futbol femenino y la primera ganadora fue la brasileña Martha. Cabe señalar que luego de su separación, en 2016 y 2017 el Balón de Oro femenino fue entregado por la FIFA junto a los premios The Best, pero en 2018 France Football volvió a entregarlo.

LAS GANADORAS

Martha (2010)

Homare Sawa (2011)

Abby Wambach (2012)

Nadine Angerer (2013)

Nadine Keßler (2014)

Carli Lloyd (2015)

Martha (2016)

Lieke Martens (2017)

Ada Hegerberg (018)

Megan Rapinoe (2019)

Alexia Putellas (2021)