“Bam Bam” y murió Cantolao

Huancayo le ganó 3-1 y se coloca segundo a 7 puntos de Universitario.

Jugando un gran partido, Sport Huancayo, dirigido por Wilmar “Bam Bam” Valencia, derrotó 1-3 a la Academia Cantolao en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador y se ubica segundo con 22 puntos, robándole el puesto a UTC de Cajamarca que no pudo ganar. Cantolao se ubica decimosexto con 14 puntos.

Luego de fallar una ocasión muy similar, Ronal Huaccha puso el primero a los 28 minutos y abrió la cuenta tras añadir el balón con el arco a su disposición aprovechando una mala salida del arquero José Dávila. Cantolao sintió ese golpe y tuvo la más clara fue de Sandro Rengifo que estrelló su tiro en el palo tras un pase cruzado de Mario Tajima.

En el segundo tiempo, Cantolao parecía crecer más y tuvo una ocasión por intermedio de Jarlín Quintero. Sin embargo, a los 61 minutos, Marcos Lliuya la cedió atrás a Daniel Morales con un pase de taco y este sorprendió con un golazo desde fuera del área, aprovechando que el portero Dávila estaba adelantado y dejándolo sin reacción. Y cuando Huancayo era dominador absoluto y Cantolao solo tenía chispazos de buen juego, Luis Campos tras una gran corrida desde la mitad de la cancha definió ante Dávila y decretó el 0-3 a los 81 minutos.

A los 88, el colombiano Quintero con un cabezazo tras un córner de Jhamir D’Arrigo puso el 1-3 haciendo más decoroso el resultado.

CANTOLAO (1)

José Dávila

—

César Barco

José Ramírez

Orlando Contreras

Jesús Castillo

—

Walter Serrano

Christian Sánchez

Rodrigo Salinas

Mario Tajima

Sandro Rengifo

—

Daniel Tarazona

———————–

DT: Hernán Lisi

————————-

SPORT HUANCAYO (3)

Joel Pinto

—

Giancarlo Carmona

Víctor Balta

Jimmy Valoyes

Joseph Vega

—

Moisés Velásquez

Alfredo Rojas

Marcos Lliuya

Víctor Peña

Daniel Morales

—

Ronal Huaccha

———————–

DT: Wilmar Valencia

————————–

ÁRBITRO: Alejandro Villanueva

GOLES: Jarlín Quintero 88’ (CAN). Ronal Huaccha 27’, Daniel Morales 61’, Luis Campos 81’ (HUA).

CAMBIOS: Víctor Salas x Christian Sánchez, Augusto Solís x Walter Serrano, Junior Ponce x Rodrigo Salinas, Jarlín Quintero x Daniel Tarazona, Jhamir D’Arrigo x César Barco (CAN). Luis Campos x Moisés Velásquez, Milton Benítez x Marcos Lliuya, Jorge Bazán x Daniel Morales, Carlos Neumann x Ronal Huaccha, Carlos Caraza x Giancarlo Carmona (HUA)

TA: Jesús Castillo, Víctor Salas, Augusto Solís (CAN). Moisés Velásquez, Daniel Morales, Milton Benítez, Luis Campos (HUA).

ESTADIO: Iván Elías Moreno (Lima)