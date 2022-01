Bao: “Estamos a la espera de Lozano para un directorio”

Raúl Bao, rector de la Universidad San Martín, manifestó desconocer qué sucederá tras el fallo del TAS

Raúl Bao, rector de la Universidad San Martín y actual miembro del directorio de la Federación Peruana de Fútbol, manifestó que desconoce qué sucederá tras el fallo del TAS. Los altos mandos del fútbol peruano deben pronunciarse tras el fallo que devolvería a Binacional y San Martín a la primera división.

El rector Bao manifestó lo siguiente: “Hemos estado a la espera del fallo pero no lo he revisado en detalle. Estamos a la espera de la convocatoria del presidente Agustín Lozano a un directorio. Mal haría en dar un adelanto de opinión o una información que no tengo”.

SAN MARTÍN Y BINACIONAL:

El rector, destacó lo que significa para la San Martín regresar a primera: “Es una tarea complicada pero el club San Martín siempre ha sabido afrontar con bastante responsabilidad la participación en cada uno de los campeonatos”.

En ese sentido, añadió lo siguiente: “Ahora más tengo la responsabilidad de pronunciarme en mi calidad de director de la FPF y ya no tanto en representación del club al que pertenezco. Ahí está nuestro gerente deportivo y cualquier delegado del equipo para esa información”.