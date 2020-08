Barcelona se aferra a Messi

Pidió hablar con la directiva para desvincularse de manera amistosa, pero le dijeron que no se marchará.

El caso de Lionel Messi tiene nuevos capítulos con el pasar de los días. Su futuro para ser lejos de Barcelona y podría ir a Manchester City con Pep Guardiola. Sin embargo, este tema no será sencillo, pues aún tiene contrato con los catalanes.

Desde España, los medios ‘As’ y ‘El Periódico’ indican que ‘Leo’ pidió una reunión con la directiva, esto con el fin de concretar una desvinculación pacifica que no perjudique a nadie. Pero la directiva se aferra a no perderlo y le comunicó. “O es para renovar o no hay nada que negociar”.

Las cosas no quedan en eso, porque Barza puso un monto enorme para el que quiera llevarse a Messi. “Si pacta ahora su precio con la entidad culé no se arriesga a que un juez pueda dictaminar en el futuro una cantidad muy elevada para su traspaso, aunque sea inferior a los 700 millones de euros de su cláusula, que su club de destino no pueda asumir”, informan en España.

Uno de los involucrados de la llegada de Messi al Barza cuando era un niño fue José María Minguella, quien se pronunció sobre el caso del argentino y aseguró al 90 por ciento se quedará en Barcelona.

“Sus abogados se han tirado a la piscina con la cláusula y van a dar marcha atrás. El Barca puede alegar duplicidad de contratos y tendrían razón”, expresó.

Muchas cosas salen del argentino, y lo real es que no quiere seguir en el cuadro catalán.