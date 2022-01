Barco: “Cuando apareció la posibilidad de la U no la pensé”

Alfonso Barco, jugador de Universitario de Deportes, expresó sentirse feliz de pertenecer al conjunto crema y reveló una conversación con Chemo

Se siente cómodo. Alfonso Barco se convirtió en nuevo jugador de Universitario de Deportes hace algunas semanas. El joven volante nacional expresó sentirse feliz de pertenecer al conjunto crema y reveló una conversación con “Chemo” de Solar. Los merengues se preparan para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2022.

Alfonso Barco dijo que no dudó en fichar por Universitario para esta temporada: “Cuando me apareció esta oportunidad de jugar en la ‘U’. No lo pensé. Toda mi familia es hincha, nunca lo pude decir porque jugaba en otros equipos, pero mi viejo se muere por la ‘U’, ‘Chemo’ ni qué hablar”.

Además, reveló que tuvo la oportunidad de conversar con José “Chemo” del Solar cuando apareció la posibilidad: “Fui a Chemo a conversar a su casa. Es muy cercano a mi, sobre todo en estos temas de fútbol, me aconseja mucho. Me dijo “si te sale esto, no habrá cosa más linda que jugar en la ‘U’”.

OBJETIVOS CON LA CREMA:

Por otra parte, Barco manifestó cuáles son sus objetivos para esta temporada: “Mis objetivos personales son ayudar al equipo a lo que demanda el hincha y este club: campeonar. También hacer una Copa Libertadores muy buena, que es lo que todos queremos”.

Universitario se prepara para el 2022. De la mano del entrenador uruguayo, Gregorio Pérez, el conjunto merengue quiere pelear por la estrella 27. La “U” afrontará la Liga 1 y la Fase 2 de la Copa Libertadores, frente al ganador de la llave entre Barcelona de Ecuador y Montevideo City de Uruguay.