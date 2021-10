Barcos: “Paolo es un jugador de la casa y será bienvenido”

Hernán Barcos, jugador de Alianza Lima, habló sobre la posible llegada de Paolo Guerrero al club blanquiazul el próximo año.

Ante una inminente salida de Paolo Guerrero del Internacional de Porto Alegre, muchos comenzaron a ilusionarse con un posible regreso del ‘Depredador’ a tienda ‘íntima’. Hernán Barcos, delantero ‘blanquiazul’, se refirió a jugar junto a Paolo el próximo año.

El ‘Pitara’ mencionó que sería espectacular jugar junto al capitán de la Selección Peruana: “Paolo es un jugador de la casa y obviamente será bienvenido. Tiene siempre las puertas en Alianza Lima para cuando quiera venir. Siempre se escuchan estos rumores y la posibilidad de que vuelva siempre estará. Pero la verdad es que poder compartir un equipo con Paolo sería espectacular”.

El delantero argentino también se refirió al actual momento del club de La Victoria: “Hemos trabajado bastante para lograr lo que venimos consiguiendo. Uno siempre intenta perfeccionar lo que le cuesta y aprovechar sus virtudes. Siempre trato de ayudar al grupo, independientemente de si hago goles o asisto. La base de todo lo que hemos conseguido en Alianza es el trabajo en grupo, que ninguno da una pelota por perdida”, declaró en ‘Toca y Pasa’.

Por último, el experimentado atacante habló sobre su renovación con Alianza: “Todavía no he renovado. Estamos esperando que termine el campeonato y de ahí nos sentaremos a conversar para ver cómo será el próximo año. Depende de lo que pretende Alianza y mi persona, si Dios quiere llegaremos a un acuerdo. No hay porque apresurarse si las dos partes están tranquilas”, finalizó.