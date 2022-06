Barcos: “Sí, me llamaron de Emelec, no puedo cerrar ninguna puerta”

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, confirmo que los rumores sobre su posible fichaje por el Emelec era real

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, confirmo que los rumores sobre su posible fichaje por el Emelec era real. El atacante argentino analizó el posible fichaje de Jhilmar Lora por los blanquiazules.

“Es verdad, es un deseo, Emelec me contactó y si el presidente gana las elecciones, la posibilidad de ir en enero, no puedo cerrar ninguna posibilidad. Hoy por hoy yo me debo a Alianza y estoy pensando solo en Alianza”, afirmó Barcos a Willax.

Sobre el interés de Alianza Lima por Jhilmar Lora: “Todo jugador que pueda llegar a Alianza será bienvenido y le daremos toda la fuerza para que se adapte al equipo. Me ha tocado enfrentarlo (a Lora) y sí es un jugador con un gran potencial y creo que se puede potenciar mucho más”.

El ‘Pirata’ mostró en sus redes sociales la entrega de implementos al AA.HH, como botellas isotónicas, sobre esto dijo: “Gustoso de sumarme a esta causa. Quiero tratar de conocer la vida de ustedes, cómo viven y qué necesitan”, dijo el argentino de 38 años.