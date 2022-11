Barcos: “Si me toca retirarme aquí, lo haré feliz”

Hernán Barcos habló sobre una posible culminación de su carrera profesional en Alianza Lima. Al Pirata no le disgusta la idea de retirarse en el club de La Victoria

Hernán Barcos habló sobre una posible culminación de su carrera profesional en Alianza Lima. Al Pirata no le disgusta la idea de retirarse en el club de La Victoria. El cuadro blanquiazul quiere retener al artillero una temporada más. Los grones se preparan para lo que será su participación en la próxima Copa Libertadores y la Liga 1.

Sobre la victoria ante FBC Melgar comentó que: ”Lo teníamos que hacer por nosotros, por la familia y gente de Alianza. Lo hicimos en el momento justo y pudimos revertir la situación en donde estábamos. Después ganamos dos partidos en altura, era casi milagroso y que tal vez en otro momento no lo ganábamos”.

El Pirata fue fundamental para el título de Alianza Lima. Los blanquiazules lograron el título nacional por segunda vez consecutiva, el centro delantero argentino fue pieza clave con goles importantes a lo largo de todo el torneo. El equipo del Chicho Salas se hizo fuerte ante la adversidad y logró el campeonato.

Por último, Barcos se refirió a un posible retiro en Alianza Lima: ‘‘Espero no retirarme tan pronto, pero si se da, lo haré aquí porque me dieron mucho en un momento difícil de mi carrera. Y si me toca retirarme aquí, lo haré feliz y de la mejor manera”.

Alianza Lima vs Melgar: las alineaciones del partido

Alianza Lima: Angelo Campos; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira; Arley Rodríguez, Aldar Rodríguez y Hernán Barcos.

Melgar: Carlos Cáceda; Leonel Galeano, Matías Lazo, Alec Deneumostier, Paolo Reyna; Jean Pierre Archimbaud, Horacio Orzán, Alexis Arias; Luis Iberico, Cristian Bordacahar y Luis Iberico.