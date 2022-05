Barcos: “Todos somos responsables. Si se va Bustos nos tenemos que ir todos”

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, se mostró muy dolido por la goleada recibida ante River Plate, sin embargo, respaldo al técnico Carlos Bustos

Ballón manifestó lo siguiente: “Vino el 2021 a Segunda División y sacó campeón en Primera División, si no hay respaldo a Bustos no sé que queda para todos nosotros. No hay un solo responsable. todos somos responsables. Si van a empezar a cortar cabezas, nos tenemos que ir todos”.

ALIANZA VA POR EL APERTURA:

Por otra parte, agregó que: “Si tiene responsabilidad (Bustos), así como todos nosotros, que estuvimos en la cancha y no pudimos revertir en ningún momento”.

Por último, expresó que ante Cienciano buscarán levantarse: “Acá todos somos responsables y tenemos que poner más compromiso todos. Podemos analizar muchas cosas a fondo, pero tomar decisiones que se va uno u otro es injusto. Me incomodó que no tuvimos rebeldía en ningún momento, no tuvimos fuerza para salir adelante ni revertir la situación”.

LA PALABRA DE CARLOS BUSTOS:

Carlos Bustos, manifestó lo siguiente en conferencia de prensa: “Son pocas cosas las que voy a decir pero la verdad es que estamos avergonzados, apenados. Enfrentamos a un gran rival, a un candidato en esta Copa pero Alianza es demasiado grande para tener este tipo de presentaciones”.