Barros Schelotto: “Se vieron cosas de un equipo que quiere luchar”

Guillermo Barros Schelotto, director técnico de la Selección Paraguaya, habló tras perder 2-0 ante Perú por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Guillermo Barros Schelotto, director técnico de la Selección Paraguaya, habló tras perder 2-0 ante Perú por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El estratega argentino señaló que regalaron la primera mitad del partido y por eso perdieron.

“Regalamos la primera parte del partido, regalamos un gol. Con esa diferencia Perú se sentía más cómodo y sentimos ese golpe del gol tan temprano y muy pocas veces pudimos manejar la pelota. En el segundo tiempo lo hicimos bien, nos faltó profundidad, pero fuimos un equipo que manejó la pelota”, aseguró el DT de Paraguay.

Barros Schelotto señaló que el segundo tiempo pudieron lavarse la cara y dominar el balón pero no pudieron dominar el encuentro: “En el segundo tiempo vi cosas que no había visto anteriormente, el manejo de la pelota. Me gustó mucho eso aunque nos pasó un poco más de profundidad, a pesar del resultado se vieron cosas de un equipo que quiere luchar por mejorar” expresó el entrenador.

El estratega argentino aseguró que felicita igual el rendimiento de sus jugadores: “Va a venir tiempo de trabajo, donde uno va a poder ver todo tipo de jugadores para el equipo que queremos formar. Repito, destaco la actitud que tuvimos en el segundo tiempo, es lo que queremos ver”.