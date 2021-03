Basta de sufrir

Boys choca con Binacional que tampoco ha ganado desde que empezó la Liga 1.

Sport Boys enfrentará hoy a Binacional a partir de la 1:15 de la tarde en el Estadio Monumental de Lima por el Grupo B. Este choque reunirá a los dos equipos que en estas dos primeras fechas, solo han sabido de derrotas.

El cuadro rosado viene de caer por 3-2 ante Universidad César Vallejo y 1-0 ante Sporting Cristal, mientras que Binacional fue goleado 4-0 por Cristal y 3-0 por Sport Huancayo. Por esta razón, la ‘Misilera’ llega con un ligero favoritismo porque a pesar de las derrotas, han mostrado muchas cosas buenas. Le hicieron pelea a un candidato al título como Cristal, mientras que Binacional sí fue pasado por encima. Y el triunfo es más que vital en este partido para los rosados.

Sin embargo, también son conscientes que cada partido es diferente al otro, además que el ‘Poderoso del Sur’ viene bastante golpeado, y también goleado. Binacional, por otro lado, no se confía del también mal momento de Boys e incluso no la pasan bien pues se quedaron sin técnico tras el último partido perdido. Sin embargo, harán todo lo posible para no ponerle nada fácil a los de Teddy Cardama.

SPORT BOYS

Patricio Álvarez

—

Jeremy Rostaing

Renzo Revoredo

Benjamín Ampuero

José Bolívar

—

Tarek Carranza

Luis Ramírez

Willyam Mimbela

—

Jostin Alarcón

Joao Villamarín

Jorman Aguilar

—

DT: Teddy Cardama

————————

BINACIONAL

Raúl Fernández

—

Yhirbis Córdova

Eder Fernández

Camilo Mancilla

Ángel Pérez

—

Ángel Romero

Mario Palomino

Maicol Balanta

Andy Polar

Johan Arango

—

Marlon De Jesús

—

DT: César Chávez-Rivas

HORA: 1:15 p.m.

ESTADIO: Monumental (Lima)