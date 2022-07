Battaglia: “El DT termina pagando la obsesión por la Libertadores”

Los dichos de Sebastián Battaglia en conferencia de prensa tras la eliminación en la Copa Libertadores con Corinthians parecen haberle jugado una mala pasada. El día después, la dirigencia decidió dar por terminado el contrato y el entrenador brindó unas palabras luego de despedirse del plantel.

“Sabemos que la Copa Libertadores en este club se ha convertido en algo realmente obsesivo y los procesos y los proyectos a veces son difícil de mantener y sostener en el tiempo. Como dije, me voy muy conforme. Hemos dejado dos estrellas a la institución”.

El director técnico se presentó este jueves por la mañana en el predio de Ezeiza para retirar sus pertenencias y hablar con los jugadores, después que el Consejo de Fútbol lo desplazara del cargo. Una vez fuera de las instalaciones, habló con los medios presentes sobre su salida de la institución tras 10 meses.

Luego de los penales con el Timao, el máximo ganador de la historia del Xeneize deslizó parte de la responsabilidad al armado del plantel, debido a que se habían ido jugadores libres y no llegaron refuerzos para reemplazarlos. Sus dichos no cayeron de la mejor forma y el miércoles por la noche se anunció su partida.

Sus dichos en la rueda de prensa. “Se fue mucho más allá de lo que fue. Ninguno de los jugadores me manifestó absolutamente nada, tuve la oportunidad de hablar con ellos y creo que los puedo mirar a la cara a todos y hablar de manera normal. No sé si fue por eso, pero de mi parte no lo veo así”.